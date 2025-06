Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Herrischried: Zwei Pkws kollidieren im Begegnungsverkehr - ein Verletzter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.06.2025, kurz vor 19.00 Uhr, kollidierte auf der Landstraße 151 ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Fahrer. Der 18-Jährige befuhr die Landstraße und soll zwischen der Schlagsäge und dem historischen Wasserkraftwerk in einer abschüssigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wo er mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Fahrer kollidierte. Der Pkw des 63-Jährigen wurde in die Schutzplanke abgewiesen. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

