POL-FR: Todtmoos: Unfall mit zwei verletzten Personen - Rettungshubschrauber im Einsatz - Polizei sucht Zeugen

Mit seinem Cadillac befuhr am Samstag, 07.06.2025 gegen 19.50 Uhr ein 30 Jahre alter Mann die L148 bergwärts in Richtung Todtmoos. Aus nicht bekannten Gründen kam er rechts von der Fahrbahn in ein Schlammloch und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend geriet er nach links, prallte gegen eine Felswand und der Cadillac überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der 30-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Sein 62 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 30-jährige unter Alkoholeinfluss stand, woraufhin der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. Am Cadillac entstand Sachschaden von rund 20000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich zu melden.

