Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Diebstahl von Leergutkisten und Paketsendungen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05/06.06.2025 kam es in der Sulzerstraße zu einem Diebstahl von zwei Kisten Leergut von einem privaten Grundstück. Nachdem die unbekannte männliche Person von der Grundstücksbesitzerin gegen 03.00 Uhr gesehen wurde, ließ der Unbekannte die Kisten stehen und entfernte sich mit einem silber/grauen Audi A3, älteres Baujahr. In der gleichen Nacht kam es zu mehreren Entwendungen von Paketsendungen in der Gärtnereistraße. Möglicherweise könnte ein Tatzusammenhang bestehen. Der Polizeiposten Jestetten (07745/925820) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in Lottstetten gemacht haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) Hinweise entgegen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell