Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Am 31.05.2025 fällt einer Streifenwagenbesatzung der PI Bingen gegen 11:20 Uhr der PKW der Marke VW Touran auf, welcher in der Raiffeisenstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen wird. Der PKW war den Beamten bereits vor der heutigen Kontrolle geläufig, da dieser innerhalb der letzten Wochen und Monate bereits mehrmals kontrolliert werden konnte. Der Fahrer des PKW konnte hierbei bisher nie eine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Auch am heutigen Tag setzte sich das Spiel fort, der 40-jährige Fahrer konnte den Beamten erneut keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Der Mann muss sich nun erneut in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ebenfalls muss dieser mit der Einziehung seines Fahrzeugs bei erneutem Auftreten rechnen.

