POL-PIBIN: Mehrere nächtliche Trunkenheitsfahrten

Bingen (ots) - Am Dienstag, den 27.05.2025 kam es im Zeitraum von 12:45 Uhr - 18:15 Uhr in der Gaustraße in Bingen am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der geparkte PKW, ein grauer Ford, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug im Bereich des Außenspiegels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der ...

