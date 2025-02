LPI-EF: Erfolgloser Einbrecher

Erfurt (ots) - In Erfurt schlug ein Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Andreasvorstadt zu. Der Unbekannte drang in den vergangenen Tagen in den Keller des Hauses ein und brach eine Kellerbox auf. Dort entwendete er ein Fahrrad der Marke "Gravelbike", eine Herdplatte sowie einen Reisekoffer. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 850 Euro. Anwohner bemerkten den Einbruch und erstatteten Anzeige bei der Polizei. ...

