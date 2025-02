Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Einbruch in Bürohaus

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende scheiterten Einbrecher beim Versuch, in Büroräume einer Projektmanagement-Firma im Erfurter Norden einzudringen. Die Täter überstiegen zunächst einen Zaun und hebelten ein Fenster auf. In den Geschäftsräumen brachen sie mehrere Schränke auf, fanden jedoch lediglich eine leere Geldkassette. Ohne Beute flüchteten sie, hinterließen jedoch Sachschäden in Höhe von rund 1.600 Euro. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und haben die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

