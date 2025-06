Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Konflikt zwischen Hundebesitzer auf dem Wutachdamm - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Konflikt zwischen Hundebesitzern kam es am Samstag, 07.06.2025 gegen 19.40 Uhr auf dem Wutachdamm in Höhe der Holzbrücke bei der Stadthalle. Hier ging eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Hund spazieren. Dabei soll ihr Hund von zwei anderen Hunden angefallen worden sein, woraufhin es zu Streitigkeiten mit den Hundebesitzern gekommen sei. Neben verbalen Beleidigungen soll es auch zu einer Rangelei gekommen sein, bei der die 54-Jährige stürzte und sich verletzte. Der Konflikt soll durch mehrere Zeugen im Nahbereich beobachtet worden sein. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tiengen unter der Telefonnummer 07741/8316-283 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten können sich die Zeugen beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) melden.

