BPOL-HH: Tierischer Rettungs-Einsatz im Bahnhof Altona- "Entenfamilie" auf Abwegen...

Hamburg

Am 12.05.2025 gegen 19.55 Uhr machte es sich eine Entenfamilie zunächst in den S-Bahngleisen im Bahnhof Altona gemütlich. Passanten am Bahnsteig entdeckten ein "Entenpaar" samt Küken; daraufhin wurde die Bundespolizei informiert. Über die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg wurde gegen 20.00 Uhr eine Streckensperrung sowie eine Stromabschaltung für die Stromschienen veranlasst. Zwischenzeitlich begab sich die Entenfamilie in den S-Bahntunnel.

"Bundespolizisten suchten den Tunnelbereich ab und konnten zunächst zehn Küken in einem bereitgestellten Käfig einfangen. Die Rettung der mutmaßlichen "Enteneltern" gestaltete sich schwierig, der Erpel und die Ente waren zunächst nicht bereit sich "widerstandslos" einfangen zu lassen."

Aber auch das "Entenpaar" konnte später eingefangen und in Sicherheit gebracht werden.

"Unverletzt und voller Tatendrang wurde der Entennachwuchs samt den "Enteneltern" in einem nahegelegenen Park ausgesetzt."

An dem Einsatz waren auch Mitarbeiter der DB-Sicherheit und der Feuerwehr beteiligt. Gegen 21.40 Uhr konnte die Streckensperrung nach Beendigung der Rettungsmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Über Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr (Verspätungen/Ausfälle) können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden.

"Tierisches Happy End im Bahnhof Altona"

