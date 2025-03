Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Brillengeschäft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag, 08.03.2025 bis Montagmorgen, 10.03.2025, haben Unbekannte in der Freiburger Straße in Haltingen versucht, in die Räumlichkeiten eines Brillengeschäftes einzubrechen. Die Unbekannten begaben sich ins Treppenhaus und versuchten die Hintertüre zu den Geschäftsräumen aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte und die Unbekannten entfernten sich unerkannt. Der Bezirksdienst des Polizeirevier Weil am Rhein, 07621 9797-0 bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell