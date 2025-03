POL-FR: Schopfheim: Mit über 2,0 Promille auf Elektrofahrrad unterwegs

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntagmittag, 09.03.2025 bis Montagmorgen 10.03.2025, sind in Tumringen mehrere Fahrzeuge geöffnet worden, um mutmaßlich an Wertsachen zu gelangen. In zwei bekannten Fällen wurden die geparkten Fahrzeuge in der Luckstraße und der Friedrich-Neff-Straße geöffnet und mutmaßlich nach Wertsachen durchsucht. Aus einem Pkw wurde Münzgeld entwendet, im anderen Fahrzeug waren keine ...

