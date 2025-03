Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmittag, 09.03.2025 bis Montagmorgen 10.03.2025, sind in Tumringen mehrere Fahrzeuge geöffnet worden, um mutmaßlich an Wertsachen zu gelangen. In zwei bekannten Fällen wurden die geparkten Fahrzeuge in der Luckstraße und der Friedrich-Neff-Straße geöffnet und mutmaßlich nach Wertsachen durchsucht. Aus einem Pkw wurde Münzgeld entwendet, im anderen Fahrzeug waren keine Wertsachen vorhanden und der Unbekannte verließ nach Durchwühlen des Autos die Örtlichkeit ohne Diebesgut. Der Bezirksdienst des Polizeirevier Lörrach, 07621 176-0, ermittelt. Die Polizei bittet mögliche Aufnahmen von weiteren Überwachungskameras zu sichten und verdächtige Wahrnehmung mitzuteilen.

