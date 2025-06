Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfall mit drei Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag, 06.06.2025 gegen 17.10 Uhr in der Waldshuter Straße, Höhe Bahnhof-West. Die Straße befuhr zuvor ein 47 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf und kam auf Höhe des Bahnhofes in den Gegenverkehr. Dabei prallte er mit zwei Fahrzeugen zusammen, woraufhin alle Beteiligten zum Stillstand kamen. Verletzt wurde niemand. Da eine medizinische Ursache bei dem 47-Jährigen vermutet wurde, wurde er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand Sachschaden von gesamt rund 25000 Euro.

