FW-E: Arbeitsunfall auf Baustelle - Arbeiter stürzt in die Tiefe

Essen-Frohnhausen, Kerckhoff-Straße, 13.11.2024, 13:15 Uhr (ots)

Um 13:15 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zur Kerckhoff-Straße in Essen-Frohnhausen alarmiert. Der Grund des Einsatzes war ein Arbeitsunfall, bei dem ein Bauarbeiter in einem ehemaligen Kirchengebäude in die Tiefe stürzte. Die Einheiten des Rettungsdienstes und der Feuerwehr rückten umgehend zur gemeldeten Adresse aus.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich der verletzte Arbeiter in einer Höhe von etwa sechs Metern im Inneren des Gebäudes befand. Um den Verunfallten vor weiteren Verletzungen zu schützen, wurden sofort Sprungpolster im Inneren der ehemaligen Kirche positioniert. Die Bauarbeiter vor Ort hatten den Verletzten bereits provisorisch gesichert, bis die Feuerwehr die weitere Sicherung übernahm.

Die zusätzlich alarmierte Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Essen führte den verletzten Arbeiter anschließend sicher zu Boden. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes der Stadt Essen sowie die Einheiten der Feuerwachen Stadtmitte, Rüttenscheid, Borbeck, der Führungsdienst und die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Essen.

Die Unfallursache und der genaue Hergang des Sturzes sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell