POL-PDLU: Erinnerung an Verkehrssicherheitstag mit Fahrradcodierungsaktion am 09.08.2025

Frankenthal (ots) - Am 04.08.2025, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr, führten Kräfte der Polizei Frankenthal im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. Zunächst konnten in der Lambsheimer Straße, bei 50 gemessenen Fahrzeugen, 3 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 50 km/h war der Zügigste mit 65 km/h unterwegs. In der folgenden Kontrolle in der Eppsteiner Straße konnten bei ...

