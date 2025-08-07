PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung durch Feuer endet im Polizeigewahrsam

Speyer (ots)

Ein 22-jähriger Mann entzündete am Mittwochabend, gegen 22:10 Uhr, einen Stapel Papier in der Nähe einer Hausmauer in der Rosengasse in Speyer. Durch die Glut wurde das Gemäuer schwarz verfärbt und hierdurch leicht beschädigt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige am Königsplatz festgestellt werden. Hier war dieser gerade dabei, einen weiteren Papierstapel anzuzünden. Gemeinsam mit der Feuerwehr Speyer wurde die Glut gelöscht. Der junge Mann wurde im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-251 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:28

    POL-PDLU: Speyer - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

    Speyer (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 10:00 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw-Fahrer in der Straße Im Neudeck in Speyer durch. Noch bevor die Beamten an das Fahrzeug herantraten, tauschte der 35-jährige Fahrer den Sitzplatz mit seinem Beifahrer. Der 35-Jährige wurde jedoch zuvor eindeutig als Fahrzeugführer erkannt, weshalb seine Fahrtauglichkeit geprüft wurde. Der Mann zeigte hier ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:08

    POL-PDLU: Mehrere Brände - Täter ermittelt

    Mutterstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag (05.08.2025) auf Mittwoch (06.08.2025) kam es in Mutterstadt an mehreren Örtlichkeiten zu insgesamt sieben Kleinbränden (Sträuchern und Mülltonnen). Die Brände konnten jeweils durch die Feuerwehr und Polizei schnell gelöscht werden. Aufgrund des Hinweises zweier Zeugen, die auch eine gute Personenbeschreibung geben konnten, stellte die Polizei in unmittelbarer Nähe zwei ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:07

    POL-PDLU: Radfahrer und Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

    Mutterstadt/Limburgerhof (ots) - Am Dienstagnachmittag (05.08.2025) gegen 16:25 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem PKW aus einer Einfahrt im Medardusring heraus und übersah hierbei einen 32-jährigen Radfahrer. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Zu einem weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren