Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung durch Feuer endet im Polizeigewahrsam

Speyer (ots)

Ein 22-jähriger Mann entzündete am Mittwochabend, gegen 22:10 Uhr, einen Stapel Papier in der Nähe einer Hausmauer in der Rosengasse in Speyer. Durch die Glut wurde das Gemäuer schwarz verfärbt und hierdurch leicht beschädigt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige am Königsplatz festgestellt werden. Hier war dieser gerade dabei, einen weiteren Papierstapel anzuzünden. Gemeinsam mit der Feuerwehr Speyer wurde die Glut gelöscht. Der junge Mann wurde im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell