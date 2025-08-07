POL-PDLU: Frankenthal - Fahrer unter THC-Einfluss
Frankenthal (ots)
Am 06.08.2025, gegen 11.20 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Speyerer Straße einen Pkw-Führer. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer, ein 57-jähriger Mann aus Frankenthal, drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
