POL-PDLU: Frankenthal - Fahrer unter THC-Einfluss

Mutterstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag (05.08.2025) auf Mittwoch (06.08.2025) kam es in Mutterstadt an mehreren Örtlichkeiten zu insgesamt sieben Kleinbränden (Sträuchern und Mülltonnen). Die Brände konnten jeweils durch die Feuerwehr und Polizei schnell gelöscht werden. Aufgrund des Hinweises zweier Zeugen, die auch eine gute Personenbeschreibung geben konnten, stellte die Polizei in unmittelbarer Nähe zwei ...

