Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 55-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Daxlander Straße wurde am Dienstagabend eine 55-jährige Radfahrerin verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer gegen 20:00 Uhr von einem Parkplatz auf die Daxlander Straße in westliche Richtung. Dabei übersah er offenbar eine Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt den zwischen Parkplatz und Fahrbahn verlaufenden Gehweg querte.

In der Folge kam es zur Kollision, bei der die Frau zunächst auf die Motorhaube prallte und anschließend zu Boden stürzte. Sie erlitt nach aktuellem Stand Verletzungen an Schulter und Hüfte und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Untersuchungen zum Unfallhergang übernommen.

Jonas Müller, Pressestelle

