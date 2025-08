Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - 15-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im Waghäuseler Ortsteil Wiesental wurde eine 15-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Jugendliche gegen 11:15 Uhr auf dem Gehweg der Philippsburger Straße in Richtung Lagerstraße unterwegs. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde sie offenbar von einem bislang unbekannten Pkw, der in Richtung Schanzenstraße fuhr, im Bereich des Hinterrades erfasst und stürzte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder anzuhalten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen oder schwarzen Kleinwagen handeln. Der Fahrer wurde als Mann mit kurzen Haaren beschrieben.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Jonas Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell