POL-KA: (KA) Karlsruhe - Flucht nach hohem Geschwindigkeitsverstoß in der Südweststadt

Karlsruhe (ots) - Gleich drei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet Karlsruhe verzeichnen. Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 16:40 Uhr, durch Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt in eine Wohnung im 4. Obergeschoss des in der Mathystraße gelegenen Mehrfamilienhauses. ...

