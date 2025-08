Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche am vergangenen Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Gleich drei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet Karlsruhe verzeichnen.

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 16:40 Uhr, durch Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt in eine Wohnung im 4. Obergeschoss des in der Mathystraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Anschließend durchsuchten die Diebe alle Räume und nahmen unter anderem Schmuck, Parfüm sowie Bargeld an sich.

Ebenfalls am Freitag, zwischen 09.00 Uhr und 12:30 Uhr, drangen Einbrecher offenbar über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Ritterstraße ein. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge auf der Suche nach Beute sämtliche Schubladen. Ob sie dabei fündig wurden, wird derzeit ermittelt.

Ein weiterer Einbruch in der Ritterstraße ereignete sich ebenfalls am Freitag, im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 19:30 Uhr. Die Täter hebelten hier eine Wohnungstür im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit brachialer Gewalt auf. In der Folge verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in weitere verschlossene Zimmer der Wohngemeinschaft. Auch hier wird der Diebstahlschaden derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell