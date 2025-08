Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Nachtragsmeldung zu "Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt" - Radfahrerin an Verletzungen gestorben

Karlsruhe (ots)

Die bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Waghäusel-Kirrlach schwer verletzte 83-jährige Pedelec-Fahrerin ist in der Nacht auf Samstag in einer Klinik an den Unfallfolgen gestorben.

