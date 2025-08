Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag im Zeitraum zwischen 19:00 und 23:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Bruchsal ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Franz-Sigel-Straße auf. Hiernach durchsuchten die Täter die Wohnräumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Jonas Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell