Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Waghäusel - Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Waghäusel-Kirrlach erlitt eine Fahrradfahrerin lebensgefährliche Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein (54-jähriger) Renault-Fahrer auf der Goethestraße und wollte nach rechts in die Nördliche Waldstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar die 83-jährige Pedelec-Lenkerin. In der Folge erfasste der Pkw-Fahrer die 83-Jährige. Hierbei erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Stefan Siemek, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell