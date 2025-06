Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 14.06.25 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Am 13.06.25 gegen 21:30 Uhr kam es im Hohen Weg in Peine zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein auf einer Bank sitzendender 49jähriger wurde von zwei bislang unbekannten Tätern mit einem länglichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Das Opfer wurde hierdurch verletzt, die Beschuldigten entfernten sich in unbekannte Richtung.

Körperverletzung

Am 13.06.25 kam es gegen 19:15 Uhr im Bereich der Hans-Gallinis-Straße zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schubste das 13jährige Opfer, welches nach hinten auf den Boden fiel und sich den Hinterkopf aufschlug. Später schlug der Beschuldigte das Opfer mit der Faust in das Gesicht.

Einbruch in Firma

Im Neuen Weg in Dungelbeck kam es in der Zeit zwischen Donnerstag, 12.6.25, 16 Uhr und Freitag, 13.6.25, 06:30 Uhr zu einem Einbruch in eine dortige Firma. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Rolltor der Lagerräume aufgehebelt. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Diebstahl von 2 E-Scootern

Am 13.06.25 in Lengede kam es gegen 18:36 Uhr zum Diebstahl von 2 E-Scootern. Die vor einem Supermarkt in der Barbecker Straße mit Schloß gesicherten Scooter wurden durch bislang unbekannte Täter entwendet. Beide hatten einen Wert von je 400 Euro. Der Diebstahl eines dritten e-scooters misslang.

