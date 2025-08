Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter bestiehlt 92-Jährige in Rüppurr

Karlsruhe (ots)

Eine 92-jährige Frau wurde am Donnerstag in Karlsruhe-Rüppurr Opfer eines Diebstahls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lief die Geschädigte gegen 17:40 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann zu Fuß in der Lebrechtstraße in Karlsruhe. Hierbei traf sie auf eine offenbar bereits seit längerer Zeit auf einer Gartenmauer in der Lebrechtstraße sitzende, unbekannte männliche Person. Der Mann sprang wohl unvermittelt auf und zog der Geschädigten einen Goldarmreif vom Handgelenk ab. Hiernach lief der Tatverdächtige in Richtung der Göhrenstraße / Tulpenstraße davon. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die unbekannte Person im Umfeld nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter soll gemäß Beschreibung der Geschädigten sowie weiterer Zeugen etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Seine Körpergröße habe bei einer normalen Körperstatur geschätzte 165 - 170 cm betragen, zudem habe er seine schwarzen Haare kurz geschnitten getragen. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass der Mann komplett in weiß gekleidet gewesen sein soll.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Jonas Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell