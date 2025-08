POL-KA: (KA) Bretten - Lkw-Fahrer verunglückt bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Kronenstraße in Forst eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher vermutlich über die Haustür Zutritt in die Wohnung im Erdgeschoss. In der Folge durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke und entwendeten unter anderem einen Geldbeutel samt Bargeld. Das ...

mehr