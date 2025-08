POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Polizei Karlsruhe gibt Tipps für eine entspannte Fahrt in den Urlaub

Karlsruhe (ots) - Ein Lkw-Fahrer verunglückte am Freitagmorgen in Bretten tödlich, nachdem er zuvor offenbar alleinbeteiligt mit einem Baum zusammenstieß. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 67-Jährige gegen 06:45 Uhr auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Diedelsheim. Hier soll er zunächst eine Ampelanlage touchiert und anschließend wohl aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug ...

