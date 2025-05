Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Flächenbrand in Volkensen

Bild-Infos

Download

Volkensen (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Rüspel-Volkensen-Nindorf zu einem Flächenbrand in einem abgelegenen Wald alarmiert. In der Nähe des Feldweges brannten ca. 10m2 Waldboden. Schnell wurde mittels C-Strahlrohr und den mitgeführten 1000l Wasser abgelöscht und eine Ausbreitung verhindert. In der Nähe des Brandes wurden Feuerwerkskörper gefunden, daher wurde die Einsatzstelle im Anschluss zu den Löscharbeiten an die Polizei übergeben. Für die ca. 20 angerückten Einsatzkräfte war der Einsatz nach ca. 40 Minuten abgearbeitet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell