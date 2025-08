POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Raub auf 82-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Die bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Waghäusel-Kirrlach schwer verletzte 83-jährige Pedelec-Fahrerin ist in der Nacht auf Samstag in einer Klinik an den Unfallfolgen gestorben. Anna Breite-Diehl, Pressestelle Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 ...

mehr