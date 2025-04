Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss mit anschließender Fahrerflucht

Sefferweich (ots)

Am Donnerstag, den 17.04.2025 gegen 19:22 Uhr, ereignete sich an der Einmündung L32 zur B51, Gemarkung Sefferweich, ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Unfallverursacher kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den dortigen Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem Verkehrsschild. Hiernach fuhr der Unfallverursacher auf die A60 Richtung Prüm auf und verlor auf der Auffahrt einige Fahrzeugteile. Der unfallbeschädigte PKW wurde durch einen aufmerksamen Zeugen auf der A60 fahrend gesichtet. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei, sodass der Unfallverursacher auf der L33 angetroffen und kontrolliert werden konnte. Der PKW des Unfallverursachers war aufgrund der erheblichen Beschädigung nicht weiter fahrbereit. Bei dem PKW handelt es sich um einen dunkelgrauen Skoda Octavia. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis ist und unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unmittelbar zuvor mehrere PKW auf der B51 genötigt haben könnte.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrverhalten des Unfallverursachers machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

