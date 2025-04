POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht P+R Wittlich-Wengerohr

Wallenborn (ots) - In der Nacht vom 16.4.25 auf den 17.4.25 gingen bislang unbekannte Täter insgesamt neun geparkte Fahrzeuge in der Ortslage Wallenborn an. Aus den unverschlossenen PKW wurden Bargeld und kleinere Wertgegenstände entwendet. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, private Videoaufzeichnungen zu sichten und bei entsprechender Feststellung zu melden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen ...

