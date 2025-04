Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahlserie aus unverschlossenen Kfz

Wallenborn (ots)

In der Nacht vom 16.4.25 auf den 17.4.25 gingen bislang unbekannte Täter insgesamt neun geparkte Fahrzeuge in der Ortslage Wallenborn an. Aus den unverschlossenen PKW wurden Bargeld und kleinere Wertgegenstände entwendet.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, private Videoaufzeichnungen zu sichten und bei entsprechender Feststellung zu melden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizei Daun erbeten werden.

Die Polizei empfiehlt:

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einer solchen Tat keine Veränderungen am oder im Fahrzeug vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell