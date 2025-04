POL-PDWIL: LKW kippt in Straßengraben

Wittlich (ots) - Am Dienstag, 15.04.2025, ereignete sich gegen 15.00 Uhr in der Trierer Landstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah ein 71-jähriger Fahrzeugführer beim Abbiegen den bevorrechtigten 17-jährigen Fahrzeugführer eines Leichtkraftrads. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer auf die Motorhaube des PKW geschleudert. Der Kradfahrer wurde leichtverletzt in ein ...

