POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Luxus Pickup im Wert von knapp 150.000 Euro gestohlen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Sonntagnachmittag zwischen 15 Uhr und 15:20 Uhr kam es an der Neuenheimer Landstraße zu einem Diebstahl aus einem Auto. Hierbei schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines geparkten Mercedes-Benz ein und entwendete eine darin liegende blaue Handtasche der Marke "Couch". In dieser befand sich neben Ausweisdokumenten auch Bargeld sowie Geldkarten. Die Höhe ...

