Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall nach Bremsmanöver

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich gegen 12:15 Uhr auf der Schlierbacher Landstraße ein Unfall. Die beiden beteiligten Autofahrer waren in Richtung Schlierbach unterwegs. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr ein 37-jähriger Hyundai-Fahrer einem 47-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer über mehrere hundert Meter sehr nah auf und überholte diesen anschließend über eine Sperrfläche. Nachdem der Hyundai-Fahrer knapp vor dem 47-Jährigen eingeschert war, machte der Hyundai-Fahrer eine Vollbremsung. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des Mercedes-Fahrers konnte er einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 37-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr entgegen.

Die Unfallermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell