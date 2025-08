Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf A5

Karlsruhe (ots)

(KA) Weingarten - Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall auf A5

Der Zusammenstoß eines Pkw mit einem LKW sorgte am Mittwochmorgen für die kurzzeitige Sperrung der Bundesautobahn 5. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend fußläufig von der Unfallstelle.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der bislang unbekannte Autofahrer gegen 06:30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe Weingarten soll der Unbekannte sein Fahrzeug offenbar stark beschleunigt haben und wollte offenbar auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei touchierte er einen zeitgleich die mittlere Spur befahrenden LKW an der rechten Rückseite und prallte daraufhin gegen die mittlere Leitplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer zu Fuß in Richtung Blankenloch.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers führte bislang nicht zum Antreffen des Flüchtigen.

Der LKW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten mussten alle Fahrstreifen kurzzeitig bis etwa 06:50 Uhr voll gesperrt werden. Aktuell sind der mittlere und linke Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell