Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Hundeköder ausgelegt?

Am Mittwoch stellte eine Hundebesitzerin bei Schemmerhofen verdächtige Brocken fest. Ein Schäferhund hatte einen davon gefressen und musste zum Tierarzt.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem Schäferhund im Ortsteil Schemmerberg unterwegs. In der Bahnhofstraße fraß ihr Hund einen walnussgroßen harten Brocken. Der lag entlang der Straße. Die Tierbesitzerin fand wohl im Bereich des Spielplatzes noch weitere ähnliche Brocken ohne Fremdkörper. Die Brocken warf die Frau in die nahegelegene Riß. Etwa eine halbe Stunde später erbrach der Schäferhund und die Hundehalterin suchte sofort einen Tierarzt auf. Der führte Untersuchungen durch und stellte Anzeichen für eine mögliche Vergiftung fest. Nach dieser Untersuchung erstattete die 43-Jährige Anzeige bei der Polizei Laupheim. Die Ermittler fanden bei einer Absuche auf dem Spielplatz einen weiteren verdächtigen Brocken. Den stellten die Beamten sicher. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich bei der Abteilung Gewerbe und Umwelt in Biberach unter der Tel. 07351/4470 zu melden. Hinweise auf einen verletzten oder gar verendeten Hund liegen der Polizei nicht vor.

Info: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen", sagt das Tierschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes sei es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Geldstrafen oder Bußgelder.

