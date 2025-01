POL-F: 250127 - 0079 Frankfurt - Gallus: Tödlicher Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) - (fl) In der Samstagnacht (25. Januar 2025) zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 66 zwischen Eschborn und Höchst in Fahrtrichtung Wiesbaden durch. Die Beamten nahmen dabei besonders Temposünder ins Visier. Mittels Laserpistole konnten so insgesamt 11 Fahrzeuge gemessen werden, welche allesamt ...

