Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Busenberg (ots)

Am Vormittag des 28.07.2025, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich in Busenberg, an der Kreuzung Am Burgblick - Schloßstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem fahrradfahrenden Kind und einem PKW. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 zu wenden.

