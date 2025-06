Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Sachbeschädigung an Pkw

Erlenbach bei Dahn (ots)

Am Samstag den 21.06.2025, in der Zeit von 12:40 Uhr bis 18:10 Uhr, kam es auf dem Zufahrtsweg zum Campingplatzes "Am Berwartstein" in Erlenbach bei Dahn zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ein unbekannter Täter zerkratzte mittels eines spitzen Gegenstandes die gesamte Fahrerseite eines geparkten weißen Pkw, Dacia Jogger. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell