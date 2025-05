POL-PIDN: Verdacht auf illegales Straßenrennen - Zeugen gesucht

Hinterweidenthal (ots) - Im Zeitraum von Montag den 28.04.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 29.04.2025, 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Hinterweidenthal von einem Grundstück in der Hauptstraße neben den Bahnschienen der Wieslauterbahn gelagerter Schienen-Schrott von ca. 140 Tonnen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang ...

