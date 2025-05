POL-PIDN: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Dahn (ots) - Am Samstag den 10.05.2025, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es in der Kanalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verursacher streifte einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer ...

mehr