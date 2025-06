Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame Gruppe verhindert Trunkenheitsfahrt - Polizei stellt Autoschlüssel sicher

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntagmorgen verhinderte eine Personengruppe an den Elbershallen möglicherweise eine Trunkenheitsfahrt. Sie bemerkte einen offenbar stark alkoholisierten 38-Jährigen, der in dem angrenzenden Parkhaus ein Ticket bezahlte. Da er immer wieder äußerte, dass er losfahren wolle, riefen die Zeugen die Polizei. Die Beamten fanden den Mann bereits auf dem Fahrersitz seines Mercedes sitzend auf. Auf Ansprache torkelte er aus seinem Fahrzeug. Da er sich während des Gesprächs mit der Polizei wieder in sein Auto setzte, nahmen die Polizisten ihm seinen Autoschlüssel zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt ab und stellten ihn sicher. Diesen durfte sich der 38-Jährige später ausgenüchtert auf der Polizeiwache abholen. Durch die aufmerksame Gruppe wurde so vermutlich eine Fahrt unter Alkoholeinfluss verhindert. (hir)

