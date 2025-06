Polizei Hagen

POL-HA: Streit eskaliert nach Sachbeschädigung - Frauen schlagen sich mit Glasflasche

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntagmorgen (15.06.2025) gerieten zwei Frauen gegen 01:00 Uhr in der Bahnhofstraße in einen Streit. Eine 41-Jährige zerriss dabei das Kleid einer 39-Jährigen. Beide Personen waren stark alkoholisiert. Die 39-Jährige schlug ihrer Kontrahentin mit einer Glasflasche auf den Kopf. Die hinzugerufene Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung auf und erteilte der unkooperativen und aggressiven 41-Jährigen einen Platzverweis. Um 04:30 Uhr tauchte die Frau erneut in der Innenstadt auf und pöbelte herum. Auch hier kam es zu Streitigkeiten mit anderen Personen. Die Beamten erteilten der Frau einen erneuten Platzverweis. Als sie diesem nicht nachkam und sich auch nicht beruhigen ließ, brachten die Polizisten die mit über zwei Promille betrunkene Frau zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam. (hir)

