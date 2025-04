POL-PPKO: "Wer nichts tut macht mit" - Polizei Koblenz ehrt zwei Männer für deren vorbildliches Verhalten

Koblenz (ots) - Am heutigen Dienstag, den 01.04.2025, wurde in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf der B327 in Höhe des Parkplatzes Remstecken eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Messung erfolgte aufgrund der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften in diesem Bereich, damit sich vom Layer Bergweg aus kommende Fahrzeuge in den fließenden Verkehr der B327 einordnen ...

mehr