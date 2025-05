Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Kita geklaut

Hüpstedt (ots)

Bislang unbekannte Täter zerstörten in einem Zeitraum von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 06.50 Uhr, die Fensterscheibe einer Kita in der Straße Am Rasenweg. Die Diebe gelangten in ein Büro und entwendeten dort mehr als einhundert Euro Bargeld. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld sichern Spuren und bitten unter der Tel. 0361/5743 67 100 um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen im genannten Tatzeitraum beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0117071

