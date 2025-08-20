PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bürocontainer aufgebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde auf einer Baustelle in der Belvederer Allee ein Baucontainer aufgebrochen. Der oder die Täter zerstörten eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Containers und entnahmen aus dem Inneren eine Fallplatte im Wert von 3000 Euro. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:28

    LPI-J: Mauerfassade durch Bus beschädigt

    Apolda (ots) - Aus noch unbekannten Gründen touchierte ein 31-jähriger Busfahrer gestern eine Hausfassade als er die Christoph-Günther-Straße in Richtung Mattstedt befuhr. Es wurde niemand verletzt, auch der Bus war auch noch fahrtauglich, aber es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 25.000 Euro für den 71-jährigen Hausbesitzer. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:27

    LPI-J: Realisierung von sechs Haftbefehlen

    Apolda (ots) - Am Montag den 19.08.2025 um 21:40 Uhr wird ein 27-jähriger Ukrainer, von der Polizei Apolda, an seiner Wohnanschrift in Apolda aufgesucht. Für ihn lagen gleich sechs Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Der 27-Jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Ihm wurden die Haftbefehle eröffnet und er wurde belehrt. Widerwillig zahlte er die Geldstrafen von insgesamt 425,- Euro. Da er das Geld ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:10

    LPI-J: Teures Haustürgeschäft

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Am Nachmittag des 08. August klingelte bei einer Frau in der Franz-Lehmann-Straße ein Staubsaugervertreter und bot ein neues Gerät an. Die Interessierte ließ sich überreden und schlug bei dem Angebot zu. Hinzu kam, dass der Vertreter auch ihr aktuelles Gerät testete, welches ein Vorgängermodell ist. Dies sollte nach seinen Angaben zu Folge Defekte aufweisen, sodass er dies ohne Zustimmung mitnahm. Später stellte sich heraus, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren