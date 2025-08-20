LPI-J: Bürocontainer aufgebrochen
Weimar (ots)
In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde auf einer Baustelle in der Belvederer Allee ein Baucontainer aufgebrochen. Der oder die Täter zerstörten eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Containers und entnahmen aus dem Inneren eine Fallplatte im Wert von 3000 Euro. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt.
