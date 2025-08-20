LPI-J: Bürocontainer aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Am Nachmittag des 08. August klingelte bei einer Frau in der Franz-Lehmann-Straße ein Staubsaugervertreter und bot ein neues Gerät an. Die Interessierte ließ sich überreden und schlug bei dem Angebot zu. Hinzu kam, dass der Vertreter auch ihr aktuelles Gerät testete, welches ein Vorgängermodell ist. Dies sollte nach seinen Angaben zu Folge Defekte aufweisen, sodass er dies ohne Zustimmung mitnahm. Später stellte sich heraus, dass ...

