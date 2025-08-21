PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Realisierung Haftbefehl

Apolda (ots)

Am Mittwoch den 20.08.2025 um 20:30 Uhr konnte die Polizei Apolda zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Apolda realisieren. Die 39-jährige Apoldaerin konnte zu Hause angetroffen werden. Dort wurden ihr die Haftbefehle eröffnet. Die 39-Jährige beglich ihre Geldbußen und konnte so eine Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt umgehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

