Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuerwehrunterricht als Schulfach - Erfolgsprojekt im Kreis Segeberg

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Bereits im Sommer 2021 fiel in der Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) in Neumünster der Startschuss für ein ganz besonderes Pilotprojekt: Feuerwehr als reguläres Unterrichtsfach!

Nach mehreren Gesprächen zwischen der WLS Neumünster und dem BBZ Bad Segeberg war schnell klar: Dieses Konzept soll auch im Kreis Segeberg umgesetzt werden. Daraufhin folgten zahlreiche Abstimmungen, Planungen und Vorbereitungen - insbesondere zwischen Kreisbrandmeister Jörg Nero und Jens Görnert, dem Abteilungsleiter der BFS I / BFS III am BBZ Bad Segeberg. Das Ziel des Projekts ist klar: Möglichst viele junge Menschen sollen für den Feuerwehrdienst begeistert werden. Ob in der Freiwilligen Feuerwehr im Heimatort oder mit Blick auf eine berufliche Karriere bei der Berufsfeuerwehr - die Motivation und Begeisterung der Schüler*innen steht im Mittelpunkt.

Pünktlich zum Schuljahr 2022/23 fiel in der Berufsfachschule I (BFS I) des BBZ Bad Segeberg der Startschuss für das Projekt "Mittleren Schulabschluss machen und Feuerwehrfrau/-mann werden!". Die zweijährige Berufsfachschule - Technik - baut auf einer beruflichen Grundbildung auf und vermittelt sowohl technische als auch allgemeinbildende Inhalte. Ziel ist der Mittlere Schulabschluss, der neue berufliche Perspektiven eröffnet. Von Beginn an erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Grundbildung in verschiedenen technischen Bereichen. Doch einmal pro Woche tauschen sie für insgesamt acht Stunden die Werkbank gegen Feuerwehrhelm und Schlauch: Dann steht der Feuerwehrdienst auf dem Stundenplan - zunächst für ein Halbjahr. Im kommenden Schuljahr wird das erste Jahr der BFS I durch die AVflex ersetzt, dann findet der Feuerwehrunterricht das ganze Schuljahr über statt.

Die Ausbildung besteht aus theoretischen und praktischen Einheiten, welche an der Kreisfeuerwehrzentrale stattfinden. Für diesen Teil der Ausbildung kooperieren das BBZ Bad Segeberg und der Kreisfeuerwehrverband Segeberg eng miteinander.

Die praktische Ausbildung findet an einem Löschgruppenfahrzeug 16 statt, das von dem Katastrophenschutz des Kreises Segeberg für den Unterricht bereitgestellt wurde. Geleitet wird die Ausbildung von Timo Merkel und Jens Görnert - zwei Lehrkräften des BBZ, die beide auf jahrzehntelange Erfahrung im Feuerwehrwesen zurückblicken können. Am Ende steht die Prüfung zur Truppfrau bzw. zum Truppmann Teil 1, abgenommen durch den Kreisfeuerwehrverband Segeberg. In den vergangenen vier Jahren wurden im Rahmen der "Feuerwehrtechnik"-Ausbildung über 90 Schüler*innen erfolgreich ausgebildet und geprüft. Viele von ihnen sind mittlerweile Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr - und haben oft auch Familie oder Freunde für das Ehrenamt begeistern können.

Am Mittwoch, den 16. Juli 2025, versammelten sich der Landrat des Kreises Segeberg, Jan Peter Schröder, Claas-Hendrick Heß vom Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands, Prüfer des Kreisfeuerwehrverbandes Sven Felten, Abteilungsleiter Jens Görnert sowie BBZ-Schulleiter Martin Neumann an der Kreisfeuerwehrzentrale zur Abnahme der Prüfung der zweiten Gruppe. Landrat Schröder lobte das Engagement und Interesse der Teilnehmer*innen und überreichte ihnen im Anschluss persönlich ihre Urkunden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell